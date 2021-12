Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Trickdieb bestiehlt Seniorin

Sprockhövel (ots)

Unter einem Vorwand gelangte am Donnerstag ein bisher unbekannter Mann in die Wohnung einer 89-Jährigen in der Otto-Vorberg-Straße. Gegen 14 Uhr klingelte es bei der Seniorin, worauf sie die Tür öffnete. Ein ihr unbekannter Mann stand in der Tür und hielt ihr eine Jacke entgegen. Er sagte, dass die Jacke ein Andenken von Maria sei und betrat unaufgefordert die Wohnung. Der Mann ging direkt ins Wohnzimmer und schaute sich um. Trotz mehrfacher Aufforderung der Dame die Wohnung zu verlassen, verweilte der Mann zunächst. Erst einige Zeit später entfernte er sich wieder aus der Wohnung. Der 89-Jährigen fiel auf, dass eine Geldkassette gestohlen wurde, die sich im Wohnzimmer befand. In der Kassette befand sich ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag. Die Frau kann den Dieb so beschreiben: -Ca. 175-180cm groß -Normale Figur -hellhäutig -Dunkel gekleidet -Der Mann sprach deutsch ohne Akzent -Die Jacke die er bei sich trug, sei ebenfalls dunkel gewesen

