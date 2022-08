Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Polizisten nehmen zwei Tatverdächtige nach Auto-Aufbruchserie fest

Kamp-Lintfort (ots)

Großer Erfolg nach großer Einbruchsserie: Die Polizei hat zwei Tatverdächtige identifiziert, die seit Juli 36 Autos in Kamp-Lintfort aufgebrochen und einen weiteren Diebstahl verübt haben sollen.

Dem ersten Tatverdächtigen, einem 21-jährigen Kamp-Lintforter, kam die Kriminalpolizei nach umfangreichen Ermittlungen auf die Schliche - und weil der 21-Jährige am vergangenen Freitag eigeninitiativ die Polizeiwache Kamp-Lintfort aufsuchte, um dort in anderer Sache eine Anzeige zu erstatten. Während des Gesprächs fiel einem Ermittler auf, dass eine Personenbeschreibung nach einem Auto-Aufbruch in Hoersgen vom 3. August stark dem Aussehen desjenigen ähnelte, der auf der Wache erschienen war.

Als Kriminalbeamte am gleichen Tag die Wohnung des Tatverdächtigen durchsuchten, stellten sie Beweise sicher. Zudem trafen sie auf den weiteren Tatverdächtigen, einen 19-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Daraufhin nahmen die Polizisten ihn ebenfalls vorläufig fest.

Die Polizei bittet Betroffene von Autoaufbrüchen, die sich noch nicht gemeldet haben, sich mit der Polizeiwache Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell