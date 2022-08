POL-WES: Voerde - Glück im Unglück - Motorradfahrerin rutschte unter ein Auto und verletzte sich nur leicht

Hamminkeln (ots) - Ein 66-jähriger Weseler befuhr mit einem Roller am Mittwoch gegen 11.15 Uhr den Fahrradweg der Reeser Straße. Der Mann kam aus Richtung Haldern und fuhr in Richtung Mehrhoog. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf den Grünstreifen und stürzte in einen vier Meter tiefen Graben. Hierbei verletzte er sich schwer und kam mit einem Rettungswagen in ein ...

