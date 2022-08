Hünxe (ots) - Am Mittwoch gegen 21.20 Uhr kam es an der Dinslakener Straße zu einem Unfall, bei dem sich eine 61-jährige Frau aus Hünxe schwere Kopfverletzungen zuzog. Auch ihr 62-jähriger Ehemann verletzte sich. Die 61-jährige Frau befuhr mit ihrem Pedelec die Dinslakener Straße in Richtung Hünxe. In Höhe der Einmündung des Fußweges ...

