Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Wohnungseinbruch in Durlach

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Diebe brachen am Montagnachmittag in eine Wohnung in Durlach ein und erbeuteten Bargeld.

Während der kurzen Abwesenheit der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Ellmendinger Straße in Durlach drangen Einbrecher in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 15.00 Uhr in eine Erdgeschosswohnung ein. Da die Hauseingangstür scheinbar offenstand, hatten die Diebe ein leichtes Spiel. Den Schließzylinder der Wohnungstür drehten die Täter gewaltsam ab und durchwühlten in der Wohnung des geschädigten Ehepaares mehrere Zimmer. Dort erbeuteten sie nach den bisherigen Erkenntnissen Bargeld in einem niedrigen dreistelligen Eurobetrag.

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zur Ergreifung der flüchtigen Einbrecher.

Dennis Krull, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell