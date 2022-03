POL-KA: (KA) Ettlingen - 15-Jähriger vermisst - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Karlsruhe (ots) - Drei bislang Unbekannte brachen am Samstag gegen 2:20 Uhr in der Viktoriastraße in einen Kiosk ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Einbrecher in den Kiosk, indem sie die Scheibe des Schaufensters zerstörten. Die Täter entwendeten aus dem Verkaufsraum Diebesgut im Wert von knapp 160 Euro. Der Einbruchsschaden betrug mehrere Tausend ...

mehr