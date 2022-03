POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannte brechen in Kiosk ein - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Unbekannte zerkratzten am Sonntag zwischen 20 Uhr und 21.15 Uhr in der Karlsruher Straße in Berghausen mindestens fünf Fahrzeuge. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Das Polizeirevier Durlach bittet weitere Geschädigte oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei unter 0721/4907-0 in Verbindung zu setzen. ...

