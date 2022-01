Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0008 --Nach Einbruch überführt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Rönnebeck, Turnerstraße Zeit: 03.01.22, 16.45 Uhr

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Bremen Blumenthal führte am Montag eine Videoaufzeichnung die Polizei auf die Spur eines Einbrechers.

Am Montagnachmittag kletterte ein Mann über den Zaun eines Einfamilienhauses in der Turnerstraße und warf das Glas der Terrassentür mit einem Stein ein. Gerade erst ins Wohnzimmer eingedrungen, traf er auf den Bewohner und flüchtete, wie er gekommen war, durch den Garten. Die sofort alarmierten Polizistinnen und Polizisten konnten die Flucht zwar nicht verhindern, durften jedoch einen Teil dieser durch die Aufzeichnung der im Garten aufgestellten Überwachungskamera sehen. Hierbei erkannten die Einsatzkräfte einen polizeilich bekannten 25-Jährigen, den sie kurze Zeit später in der Nähe seiner Wohnung fassen konnten. Er bestritt die Tat. Durch eine richterlich angeordnete Wohnungsdurchsuchung konnten die auf dem Video zu sehenden Bekleidungsstücke als Beweismittel sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell