FW-EN: Bäume blockieren Fahrbahn

Breckerfeld (ots) - Datum: 27.07.2022/ Uhrzeit: 10:15 Uhr/ Dauer: ca. 75 Minuten/ Einsatzstelle: Schützenstraße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle / Rettungsdienst/ Polizei/ Bericht (hb): Am Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr Breckerfeld in das Industriegebiet alarmiert. In einer Firma an der Schützenstraße hatte ein Elektro-Gabelstapler in einem Hochregallager Feuer gefangen. Bereits vor Eintreffen ...

