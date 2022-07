Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: E-Gabelstapler gerät in Brand

Breckerfeld (ots)

Datum: 27.07.2022/ Uhrzeit: 10:15 Uhr/ Dauer: ca. 75 Minuten/ Einsatzstelle: Schützenstraße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle / Rettungsdienst/ Polizei/ Bericht (hb): Am Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr Breckerfeld in das Industriegebiet alarmiert. In einer Firma an der Schützenstraße hatte ein Elektro-Gabelstapler in einem Hochregallager Feuer gefangen. Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr hatten zwei Mitarbeiter den Entstehungsbrand mit Feuerlöschern unter Kontrolle gebracht. Beide mussten anschließend mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Einsatzstelle wurde mittels Wärmebildkamera ohne weitere Feststellungen überprüft. Der Einsatz endete mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache nach etwa 75 Minuten.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell