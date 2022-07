Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Jungfalke gerettet

Breckerfeld (ots)

Datum: 09.07.2022/ Uhrzeit: 14:45 Uhr/ Dauer: 1 Stunde/ Einsatzstelle: Niedernheede/ Einheiten: Löschgruppe Delle/ Bericht (lb): Am gestrigen Samstag meldeten besorgte Anwohner, dass ein Jungfalke aus einem Nest in einem 10m hohen Baum gefallen war und im Wurzelwerk liegen geblieben sei. Mit Hilfe der Drehleiter konnte der Vogel aus seiner misslichen Lage befreit werden. Glücklicherweise hatte er keine Verletzungen und konnte unbeschadet in sein Nest zurückgesetzt werden. Nach einer Stunde konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell