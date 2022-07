FW-EN: Landeplatzsicherung und PKW Brand

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Datum: 07.07.2022/ Uhrzeit: 15:40 + 23:45 Uhr/ Dauer: ca. 140 + 225 Minuten/ Einsatzstelle: Klevinghauser Straße + Prioreier Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Rettungswagen (RTW)/ Rettungshubschrauber (RTH)/ Polizei/ + Löschzug Breckerfeld/ Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Ordnungsamt/ Bericht (cs): Am Donnerstagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld zu einer Landeplatzsicherung alarmiert. Zeitnah war kein bodengebundener Notarzt für einen Notfallpatienten verfügbar. Für die sichere Landung des Hubschraubers wurde die Klevinghauser Straße für Fahrzeuge und Fußgänger voll gesperrt und ein Löschangriff bereitgestellt. Nach dem Start des Rettungshubschraubers konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden. Der Einsatz endete nach ca. 140 Minuten mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache. In der Nacht gab es dann eine zweite Alarmierung für die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr Breckerfeld. Ein PKW brannte auf der Prioreier Straße. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug zum Großteil in Brand. Dieser wurde durch einen Trupp unter schwerem Atemschutz mittels Schnellangriff gelöscht. Durch das Löschwasser und die abschüssige Straße konnten Betriebsmittel in die Kanalisation sowie den Randstreifen der Fahrbahn gelangen. Eine Spezialfirma wurde für die Beseitigung beauftragt. Aufgrund dieser Maßnahmen musste die Prioreier Straße bis zum Morgen gesperrt werden. Leider kam es auch bei diesem Einsatz wieder zu Vorfällen mit Verkehrsteilnehmern, die die Sperrung der Feuerwehr bewusst ignorierten und umfahren haben. Dies gefährdet nicht nur die Einsatzkräfte, sondern auch die Verkehrsteilnehmer selbst. Nach Übergabe der Einsatzstelle an die Ordnungsamtsbereitschaft endete der Einsatz nach etwa drei Stunden und 45 Minuten. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

