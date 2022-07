Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Zwei Einsätze in Breckerfeld

Datum: 05.07.2022/ Uhrzeit: 13:28/18:31 Uhr/ Dauer: ca. 100 / 30 Minuten/ Einsatzstelle: L 528 Höhe Grüne / Waldbauer-Eicken/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Löschgruppe Delle/ Löschgruppe Zurstraße/ Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF), Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ - Löschgruppe Zurstraße/ Bericht (cs): Am Montag wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Breckerfeld zu zwei Einsätzen alarmiert. Beim ersten Einsatz gegen Mittag waren zwei PKW auf der L 528 im Ortsteil Grüne frontal zusammengestoßen. Eine verletzte Person wurde bereits durch den Rettungsdienst betreut. Eine weitere Person wurde von den Einsatzkräften betreut bis der zweite Rettungswagen vor Ort eintraf. Der Brandschutz wurde von den ehrenamtlichen Feuerwehrleuten sichergestellt. Die Batterien wurden abgeklemmt und die Fahrbahn abgestreut. Die Fahrbahn musste in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Nachdem beide Fahrzeuge durch ein Abschleppunternehmen entfernt wurden konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Der Einsatz endete nach ca. 100 Minuten mit Ankunft in den Gerätehäusern und der Feuer- und Rettungswache. Beim zweiten Einsatz am Abend wurde ein angefahrener Wildvogel an die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr übergeben. Anwohner hatten ihn bereits in eine Transportbox verfrachtet. Das Tier wurde durch das Tierheim Witten am Gerätehaus in Zurstraße abgeholt. Der Einsatz endete nach ca. 30 Minuten mit Eintreffen am Gerätehaus. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

