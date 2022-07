Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Münster-Sarmsheim - Unbekannte Tote noch nicht identifiziert - Staatsanwaltschaft Mainz und Kriminalpolizei Mainz bitten um Mithilfe!

Münster-Sarmsheim (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Mainz und des Polizeipräsidiums Mainz.

Am frühen Mittwochmorgen, dem 15.06.2022, wurde gegen 01:31 Uhr unterhalb einer Brücke der Autobahn BAB 61 nahe der Bundesstraße B 48 bei 55424 Münster-Sarmsheim (Kreis Mainz-Bingen) eine tote Person aufgefunden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen handelt es sich um einen verbrannten weiblichen Leichnam. Die Verstorbene konnte bislang nicht identifiziert werden. Da von einem Kapitaldelikt auszugehen ist, hat die Kriminaldirektion Mainz eine Sonderkommission eingerichtet.

Zur Identifizierung der Toten und zur Ermittlung der Gesamtumstände bittet die Kriminalpolizei Mainz die Bevölkerung um Mithilfe!

Es liegen folgende Informationen zu der Verstorbenen vor:

- Weiblich - Alter: 20-45 Jahre - Größe: 1,55m - 1,75m - Mindestens 15cm lange Haare, am Hinterkopf zu einem Zopf gebunden (Haarfarbe unbekannt) - Charakteristisches Zahnschema (siehe beigefügtes Bild): - zu kurzer Eckzahn oben rechts (Fotos zeigen evtl. eine Lücke oder einen zu kurzen Zahn) - Engstand in der Ober- und Unterkieferfront (Eckzähne sind nach vorne verschoben, stehen hervor) - sehr gesundes Gebiss (keine Brücken, Kronen, Karies)

Fragen: - Werden Personen vermisst, auf welche diese Beschreibung passt? - Sind Personen bekannt, die dieses charakteristische Zahnschema aufweisen? - Wer hat in der Nacht von Dienstag, den 14.06.2022, auf Mittwoch, den 15.06.2022, im Bereich Münster-Sarmsheim oder der BAB Auffälligkeiten festgestellt? In dieser Nacht war Vollmond. - Wer kann sich an Personen, Fahrzeuge oder weitere Fortbewegungsmittel erinnern, die sich nachts im Bereich Münster- Sarmsheim, Rümmelsheim, Dorsheim und Laubenheim bewegt haben?

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer

06131/ 65-3633

oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail direkt an die Sonderkommission übermittelt werden:

kdmainz.sokoluna.hinweise@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell