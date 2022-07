Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Bretzenheim, 36-jähriger torkelt auf Fahrbahn rum und hält Autos an

Mainz (ots)

Gleich mehrere Autos hat ein stark alkoholisierter Mann auf der Albert-Schweitzer-Straße angehalten und sich den Fahrern gegenüber aggressiv geäußert.

Gegen 22:45 Uhr erreichen die Polizei Meldungen von PKW-Fahrern, dass ein Mann sich ihnen aggressiv in den Weg stellen und an der Weiterfahrt hindern würde. Die Autofahrer schätzten den Mann alle, als stark alkoholisiert ein. Einsatzkräfte der Polizei treffen kurze Zeit später den ganz offensichtlich stark alkoholisierten Mann, auf dem Gehweg der Albert-Schweitzer-Straße, an. Weil er sich weiterhin aggressiv verhält und gegenüber den Polzisten eine Art aggressives "Schattenboxen" aufführt, erhält er einen Platzverweis, mit der Empfehlung nach Hause zu gehen. Weil er aber unmittelbar danach wieder damit beginnt auf die Fahrbahn zu treten und grundlos Autos anzuhalten, wird er auch zu seinem Schutz, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, in Gewahrsam genommen. Nach ärztlicher Prüfung bleibt er bis in die frühen Morgenstunden im Gewahrsam der Polizei. Er wies zudem einen Alkoholgehalt von 2,6 Promille auf.

