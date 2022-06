POL-PPMZ: Mainz - Polizeipräsidium Mainz übergibt Brotboxen an Ukraine-Hilfe in Mainz

Polizeipräsidium Mainz

Mainz - Polizeipräsidium Mainz übergibt Brotboxen an Ukraine-Hilfe in Mainz

Mainz

200 Brot- und Bananenboxen stellt das Polizeipräsidium Mainz der Ukraine-Hilfe in Mainz zur Verfügung. Rinaldo Roberto, Leiter der Pressestelle des Präsidiums konnte diese Boxen am Donnerstagmorgen persönlich den Organisatoren des Kleiderbasars im Lulu - Mainz, dem ehemaligen Karstadt übergeben. Vor kurzem wurde im Präsidium bekannt, dass es an Brotboxen für die vielen ukrainischen Kindergarten- und Schulkinder mangelt. Da war der Gedanke nicht weit zu helfen, denn die Polizei Rheinland-Pfalz hatte im letzten Jahr mehrere tausend dieser Boxen angeschafft. Verteilt wurden diese dann als kleine Belohnung und Anerkennung für Kinder nach der Teilnahme an der Fahrradausbildung bei der Jugendverkehrsschule, Besuchen in Kindergärten oder bei ähnlichen Gelegenheiten. Zuletzt wurden diese Boxen den kleinesten Besuchern auf dem Rheinland-Pfalz-Tag in Mainz geschenkt. Davon blieben ca. 200 Boxen übrig, welche nun ihren Weg zu den ukrainischen Kindergartenkindern finden. "Wir freuen uns sehr, damit auch im Kleinen ganz zielgerichtet und sinnvoll helfen zu können und den Kindern den Transport ihres Pausenbrotes zu erleichtern. Und am Ende spart es auch noch Verpackungsmüll und schont damit die Umwelt!" so Roberto bei der Übergabe der ersten Dosen an einige Kinder.

