Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Shisha Bar

Mainz-Weisenau (ots)

Im Verlauf der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen unbekannte Täter in eine Shisha Bar im Stadtteil Weisenau ein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich der oder die bislang unbekannten Täter über ein ungenutztes Grundstück des Kleingartenvereins Mainz Weisenau zunächst Zutritt zu einem weiteren Grundstück, von wo aus sie dann an die Gebäuderückseite der Shisha Bar gelangten. Hierbei beschädigten die Täter einen Holzzaun. Sie zertrümmerten danach ein Fenster der Shisha Bar, um so in die Innenräume der Bar zu kommen. Hier hatten es die Täter auf zwei Spielautomaten abgesehen. Um an die Geldfächer zu gelangen zerstörten die Täter die Automaten teilweise massiv. Die Einbrecher flüchteten mit ihrer Beute vermutlich wieder auf gleichem Wege wie sie gekommen waren. Die Höhe der Beute ist derzeit noch nicht abschließend bekannt. Vom Kriminaldauerdienst der Mainzer Polizei wurden am Tatort erste Spuren gesichert, die derzeit ausgewertet werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell