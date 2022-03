Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Vereidigungen auf dem Dänholm - Bundespolizeiinspektion Stralsund heißt sechs neue Kollegen willkommen

Stralsund (ots)

Bereits am Montag, den 28. Februar begrüßte die Inspektionsleiterin Polizeioberrätin Anett Behlke fünf junge Polizeimeister und einen Polizeikommissar in ihrer neuen dienstlichen Heimat, der Bundespolizeiinspektion Stralsund. Im Rahmen des ersten Tages wurden den Laufbahnabsolventen des mittleren und des gehobenen Dienstes ihre Zeugnisse überreicht und herzlich willkommen geheißen.

Der Festakt für eine ganz besondere Bindung mit dem Polizeiberuf fand heute Vormittag, den 1. März im kleinen Rahmen, gemeinsam mit den Vorgesetzten der Inspektion Stralsund, statt. Mit der feierlichen Vereidigung leisteten eine Polizeimeisterin, vier Polizeimeister und ein Polizeikommissar ihren Diensteid als Polizeibeamte für die Bundesrepublik Deutschland ab. Sie verpflichten sich, das Grundgesetz und alle in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu wahren und ihre Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen.

Nun heißt es für die sechs neuen Kollegen, die aus Koblenz (Rheinland-Pfalz), Ratingen (Nordrhein-Westfalen) und aus den Landkreisen Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald sowie Mecklenburgische Seenplatte kommen, ihr erlangtes Wissen in die Praxis umzusetzen. Ab nun gilt es sich den neuen Herausforderungen sowie wechselnden Einsatzsituationen zu stellen und den Erfahrungsschatz der "alten" Kollegen zu nutzen. Die jungen Polizisten werden zukünftig am Standort der Inspektion in Stralsund und im Bundespolizeirevier Mukran ihre grenz- und bahnpolizeilichen Aufgaben integrativ wahrnehmen.

Wir wünschen unseren jungen Kollegen einen guten Start in der Dienststelle und vor allem, dass Sie nach jeder Schicht wieder gesund zu Ihren Familien und Freunden zurückkehren.

Insgesamt begrüßte der Präsident der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt, Horst Kriesamer, 103 neue Polizistinnen und Polizisten in der nördlichsten aller Bundespolizeidirektionen, zu der auch unsere Bundespolizeiinspektion Stralsund gehört. Die jungen Polizisten werden künftig in den Bundespolizeiinspektionen in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sowie in der Mobilen Kontroll- und Überwachsungseinheit der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt eingesetzt. Nie zuvor begrüßte der bundespolizeiliche Norden eine so große Anzahl von Laufbahnabsolventinnen und Laufbahnabsolventen zur Verstärkung ihrer Dienststellen von Flensburg bis Pasewalk.

(Foto der Vereidigung kann angefragt werden)

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell