Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seelbach, Schönberg - Umstürzender Baum trifft Auto

Seelach (ots)

Das Unwetter hat einem 54 Jahre alten Autofahrer in der Nacht auf Montag einen gehörigen Schreckmoment bereitet. Der Hyundai-Lenker war gegen 1:50 Uhr auf der B415 in Richtung Lahr unterwegs, als kurz vor der Kuppe des Schönbergs eine stürmische Böe einen Baum zum Umstürzen brachte. Der kippende Baum schlug auf der Windschutzscheibe und dem Dach des Autos ein. Der 54-Jährige konnte sich selbst befreien, musste aber zur ärztlichen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 25.000 Euro belaufen. Zwei Dutzend Wehrleute der Feuerwehr Seelbach waren im Einsatz und räumten die Straße frei.

/wo

