Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Rollerdiebe gestellt

Mainz-Finthen (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnten am Mittwochabend drei Rollerdiebe gestellt werden. Gegen kurz nach 19:00 Uhr meldete eine aufmerksame Mainzerin, dass sie verdächtige Wahrnehmungen im Stadtteil Finthen gemacht habe. Drei junge Männer seien mit Motorrollern angefahren, hätten diese in ein Gebüsch geworfen, seien dann weggerannt, zwischenzeitlich nochmal zurückgekehrt und dann endgültig geflüchtet. Von einer alarmierten Funkstreife der Polizeiinspektion Mainz 3, konnten tatsächlich zwei Motorroller und ein Motorradhelm in einem Gebüsch im Merkurweg aufgefunden werden. Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass beide Motorroller im Laufe des Tages an unterschiedlichen Tatorten in Mainz gestohlen worden waren. An den aufgefundenen Rollern und am Helm wurden Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt und insbesondere DNA - Spuren gesichert. Zudem hatte die aufmerksame Zeugin Fotos der flüchtenden Täter gemacht und konnte diese an die Polizei übermitteln. Von den eingesetzten Polizeikräften konnte eine Person auf den Fotos direkt identifiziert werden, da diese jüngst ein Betretungsverbot für den Bereich des kürzlich stattfindenden Johannisfestes bekommen hatte. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen, konnten dann alle drei Täter gegen 20:50 Uhr an einer Bahnhaltestelle im Sertoriusring angetroffen und gestellt werden. Es handelte sich um drei 18-jährige Heranwachsende die bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten waren. Sie müssen sich nun wegen Kraftfahrzeugdiebstahls strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell