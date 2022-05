Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Exhibitionist in der Straßenbahn

Ludwigshafen (ots)

Eine 16-jährige Ludwigshafnerin fuhr am Dienstag (23.05.2022), gegen 11:45 Uhr, mit der Straßenbahn vom Berliner Platz kommend in Richtung der Haltestelle Oppau Endstelle. Im vorderen Bereich der Bahn erblickte die 16-Jährige einen Mann, der sich vor ihr auszog und anfing, in schamverletzender Weise exhibitionistische Handlungen an sich durchzuführen. Die 16-Jährige schrie den Mann an, was zur Beendigung seiner Handlungen führte. An der Haltestelle Oppau Endstelle stieg der Mann schließlich aus der Bahn aus.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 1,70m groß, längerer Bart, dunkle Haare

Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell