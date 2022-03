Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Neckarrems: Einbruch in Schulgebäude

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro verursachten bislang unbekannte Täter, die zwischen Freitag 15:00 Uhr und Montag 07:00 Uhr in Kelterschule in der Marbacher Straße in Neckarrems einbrachen. Sie warfen mit Steinen eine Glastür ein. Entwendet wurde bisherigen Erkenntnissen zufolge nichts. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang machten, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Remseck am Neckar, 07146 28082-0, zu melden.

