Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Brandnachschau Komposthaufen

Breckerfeld (ots)

Datum: 26.06.2022/ Uhrzeit: 00:58 Uhr/ Dauer: ca. 45 Minuten/ Einsatzstelle: Wehrgraben/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Rettungswagen (RTW)/ Bericht (cs): In der Nacht zum Sonntag wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Breckerfeld zu einer Brandnachschau alarmiert. Ein Komposthaufen war in Brand geraten und wurde bereits vor Eintreffen der Feuerwehr durch den Besitzer gelöscht. Die Feuerwehr wurde bei Eintreffen sehr gut in die Lage eingewiesen. Der Komposthaufen wurde durchgehakt und die Temperatur mit einer Wärmebildkamera überprüft. Seitens der Feuerwehr waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Aufgrund der warmen Außentemperaturen hatten die Bewohner eines angrenzenden Wohnhauses ihre Fenster geöffnet und der Brandrauch konnte sich dort verteilen. Mittels Querlüftung konnte das Haus schnell entraucht werden. Nach der Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft endete der Einsatz für die ehrenamtlichen Kräfte nach ca. 45 Minuten.

