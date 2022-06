Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Verkehrsunfall am Wengeberg

Breckerfeld (ots)

Datum: 07.06.2022/ Uhrzeit: 15:31 Uhr/ Dauer: ca. 75 Minuten/ Einsatzstelle: Wengeberg/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Rettungsdienst/ Polizei/ Bericht (hb): Ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Personen wurde der Feuerwehr Breckerfeld am Dienstagnachmittag am Wengeberg gemeldet. Nachdem zwei Fahrzeuge kollidiert waren, konnten noch vor Eintreffen der ersten Rettungskräfte alle 5 Personen, darunter auch zwei Kinder, die beiden PKW selbstständig verlassen und wurden durch den Rettungsdienst betreut. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle durch Absperrmaßnahmen und Sicherstellung des Brandschutzes. Bis zur abschließenden Sichtung durch den Notarzt kümmerten sich die Anwohner des in der Nähe der Unfallstelle gelegenen Pferdehofes am Wengeberg vorbildlich um die beiden kleineren Patienten. Für die Unterstützung ein großes Dankeschön. Alle Unfallbeteiligten verblieben unverletzt vor Ort. Der Einsatz endete für die Feuerwehr Breckerfeld nach etwa 75 Minuten. Bereits in der Mittagszeit rückte der Löschzug Breckerfeld zu einer Türnotöffnung in die Straße Am Eiskeller aus. Nachdem die Tür gewaltfrei geöffnet war, wurde diese Einsatzstelle an den Rettungsdienst übergeben. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

