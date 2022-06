FW-EN: Tragehilfe und Erste Hilfe

Breckerfeld (ots) - Datum: 31.05.2022/ Uhrzeit: 13:07 Uhr/ Dauer: ca. 2 Stunden/ Einsatzstelle: Harkortstraße, / Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Rettungsdienst/ Polizei/ Bericht (hb): Am Dienstagmittag löste die automatische Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb in der Harkortstraße aus. Die Brandschutzbeauftragte der Firma vor Ort, selbst Mitglied der Freiwilligen ...

mehr