Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Brandmeldealarm und Tragehilfe

Breckerfeld (ots)

Datum: 31.05.2022/ Uhrzeit: 13:07 Uhr/ Dauer: ca. 2 Stunden/ Einsatzstelle: Harkortstraße, / Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Rettungsdienst/ Polizei/ Bericht (hb): Am Dienstagmittag löste die automatische Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb in der Harkortstraße aus. Die Brandschutzbeauftragte der Firma vor Ort, selbst Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Breckerfeld, konnte den eintreffenden Einsatzkräften der Feuerwehr direkt Auskunft über die Lage geben: bei Trennarbeiten geriet ein Container mit Metallspänen in Brand. Dieser wurde noch vor Eintreffen der Feuerwehr durch Mitarbeiter gelöscht. Der Bereich wurde durch einen Atemschutztrupp der Feuerwehr mittels Wärmebildkamera kontrolliert, der Container ins Frei gebracht und die Produktionshalle mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Verletzt wurde bei diesem Brandereignis niemand. Die Maßnahmen der Feuerwehr endeten nach etwa 2 Stunden. Am Nachmittag wurde der Löschzug Breckerfeld dann zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Museumsgasse gerufen. Eine Person war in ihrer Wohnung gestürzt und konnte nicht mehr selbstständig aufstehen. Nach Übergabe der Person an den Rettungsdienst endete dieser Einsatz für die Feuerwehr nach etwa 30 Minuten.

