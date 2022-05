Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Brand in Industriegebäude

Breckerfeld (ots)

Datum: 11.05.2022/ Uhrzeit: 12:02 Uhr/ Dauer: ca. 2,5 Stunden/ Einsatzstelle: Egenstraße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Rettungsdienst/ Polizei/ Bericht (hb): Am Mittwochmittag meldeten Mitarbeiter eines Industriebtriebes in der Egenstraße einen entwickelten Maschinenbrand in einem Produktionsgebäude. Aufgrund des Alarmstichwortes wurden daraufhin alle drei Einheiten der Feuerwehr Breckerfeld, sowie eine zweite Drehleiter aus Ennepetal alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten sich alle Mitarbeiter bereits am vordefinierten Sammelpunkt eingefunden, sodass sich keine Person mehr im Gebäude befand. Erste Löschversuche der Mitarbeiter hatten bereits Erfolg gezeigt. Ein Feuerwehrtrupp unter Atemschutz führte Nachlöscharbeiten an der betroffenen Maschine und einer angeschlossenen Filteranlage durch und kontrollierte die Einsatzstelle mit einer Wärmebildkamera. Da ein Absaugrohr nach dem Brand noch eine Temperatur von etwa 350 °C aufwies, wurde dieses in Zusammenarbeit mit dem Betriebsschlosser demontiert, ins Freie verbracht und dort mit Wasser abgekühlt. Da bei insgesamt 10 Mitarbeitern der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung bestand, wurde ein separater Einsatzabschnitt Rettungsdienst gebildet. Alle betroffenen Personen wurden durch den Rettungsdienst, der mit 2 Rettungswagen, 3 Krankentransportwagen, Notarzt-Einsatzfahrzeug und dem Organisatorischen Leiter Rettungsdienst vor Ort war, gesichtet. Glücklicherweise bestätigte sich bei keinem die Notwendigkeit, in ein Krankenhaus transportiert werden zu müssen. Aufgrund der großen Anzahl an Einsatzfahrzeugen wurde die Ein- und Ausfahrt Egenstraße gesperrt. Eine vermeintliche Anwohnerin nahm dies zu Anlass, ihren Unmut gegenüber den Einsatzkräften der Feuerwehr zu äußern. Zudem fuhr sie trotz Absperrung in die Einsatzstelle. Leider kommt es immer wieder zu solchen Situationen. "Es ist für uns verständlich, dass Verkehrsteilnehmer verärgert über Straßensperrungen sind. Diese sind jedoch zum Schutz der Betroffenen und auch der Einsatzkräfte leider notwendig.", so ein Sprecher der Feuerwehr. Der Einsatz für die Feuerwehr endete mit Ankunft an den Gerätehäusern und Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft nach etwa zweieinhalb Stunden. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

