Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: PKW-Brand Prioreier Straße

Breckerfeld (ots)

Datum: 05.05.2022/ Uhrzeit: 07:38 Uhr/ Dauer: ca. 70 Minuten/ Einsatzstelle: Prioreier Staße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle/ Polizei/ Bericht (hb): Am Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr Breckerfeld zur Prioreier Straße in Höhe der ehemaligen Gaststätte Zur Drehe alarmiert. Hier war es im Motorbereich eines PKW zu einem Brand gekommen. Der Fahrer hatte vor Eintreffen der Feuerwehr bereits erfolgreich Löschmaßnahmen mit einem Feuerlöscher durchgeführt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Breckerfeld führten Nachlöscharbeiten durch und kontrollierten den Motorraum mit einer Wärmebildkamera. Der Einsatz endete nach Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache nach etwa 70 Minuten. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell