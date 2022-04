Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Drei Einsätze am Wochenende in Breckerfeld

Datum: 23. + 24.04.2022/ Uhrzeit: 11:30 + 10:25 + 12:58 Uhr/ Dauer: ca. 150 + 95 + 30 Minuten/ Einsatzstelle: Brantener Straße + Epscheider Straße + Eichenstraße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Polizei/ untere Wasserbehörde Löschzug Breckerfeld/ Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF), Rettungswagen (RTW)/ Löschzug Breckerfeld/ Löschgruppe Delle/ Löschgruppe Zurstraße/ Bericht (cs): Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Breckerfeld wurde am Wochenende zu drei Einsätzen alarmiert. Samstag gegen Mittag galt es eine Ölspur ab zu streuen. Für die Reinigung wurde eine Spezialfirma beauftragt. Die untere Wasserbehörde wurde ebenso angefordert, da Erdreich kontaminiert war. Am Sonntag wurden die Einsatzkräfte zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert. Ein Patient wurde mit Unterstützung der Drehleiter aus dem 1. Obergeschoss nach unten transportiert. Ebenfalls am Sonntag gab es eine Alarmierung zu einem Brandeinsatz an einer Hecke. Dort waren bereits Anwohner tätig geworden. Die Kräfte der Feuerwehr führten eine Kontrolle und kleinere Nachlöscharbeiten durch. Bei den Einsätzen waren die ehrenamtlichen Kräfte insgesamt rund 275 Minuten tätig. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

