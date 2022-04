Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Gemeldeter Baum auf der Straße

Breckerfeld (ots)

Datum: 04.04.2022/ Uhrzeit: 20:22 Uhr/ Dauer: ca. 20 Minuten/ Einsatzstelle: Niederfeldhausen/ Einheiten: Löschgruppe Zurstraße/ Bericht (cs): Am Montagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Breckerfeld zu einem Einsatz in Niederfeldhausen alarmiert. Ein Baum sollte dort die Fahrbahn blockieren. Bei Eintreffen der ehrenamtlichen Feuerwehrleute wurde kein Hindernis auf der Straße gefunden. Der Baum wurde bereits vor Ankunft der Feuerwehr zerkleinert und die Straße frei gegeben. Ein Einsatz war dadurch nicht mehr erforderlich. Der Einsatz der ehrenamtlichen Kräfte endete nach ca. 20 Minuten mit Ankunft am Gerätehaus in Zurstraße.

