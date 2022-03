Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Person hinter verschlossener Tür

Breckerfeld (ots)

Datum: 13.03.2022/ Uhrzeit: 14:10 Uhr/ Dauer: ca. 50 Minuten/ Einsatzstelle: Wichernstraße/ Einheiten: Löschgruppe Zurstraße/ Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF), Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Bericht (cs): Am Sonntagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Breckerfeld zu einem Einsatz alarmiert. Eine Person befand sich hinter einer verschlossenen Tür und konnte diese selbst nicht öffnen. Nachdem die Tür von den freiwilligen Helfern geöffnet worden war, konnte die Person an den Rettungsdienst übergeben werden. Anschließend leisteten die Kameraden Tragehilfe für den Rettungsdienst. Die Wohnung wurde an die Polizei übergeben. Der Einsatz endete nach rund 50 Minuten mit Ankunft am Gerätehaus in Zurstraße.

