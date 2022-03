Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Gemeldeter Flächenbrand

Breckerfeld (ots)

Datum: 11.03.2022/ Uhrzeit: 11:36 Uhr/ Dauer: ca. 60 Minuten/ Einsatzstelle: Hauptstraße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Löschgruppe Delle/ Löschgruppe Zurstraße/ Bericht (cs): Am Freitagmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Breckerfeld zu einem Einsatz alarmiert. Gemeldet war ein Flächenbrand an der L 528 im Ortsteil Waldbauer. Vor Ort stellte sich heraus, dass das Feuer eine angemeldete Abraumverbrennung war. Das Feuer war jedoch zu nach an der angrenzenden Vegetation, so dass zur Sicherung ein Schnellangriff vorgenommen wurde. Der Besitzer hat das Feuer zusammengeschoben und die Vegetation wurde befeuchtet. Anschließend wurde die Einsatzstelle an den Besitzer übergeben. Der Einsatz endete nach ca. 60 Minuten mit Ankunft am Gerätehaus.

