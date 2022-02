Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Gemeldeter Brand im Gebäude

Breckerfeld (ots)

Datum: 24.02.2022/ Uhrzeit: 17:28 Uhr/ Dauer: ca. 30 Minuten/ Einsatzstelle: Hansering/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Bericht (hb): Ein Brand in einem mehrgeschossigen Gebäude wurde der Feuerwehr Breckerfeld am Donnerstagabend am Hansering gemeldet. Ein Bewohner in der 5. Etage hatte Brandgeruch im Treppenraum wahrgenommen und den Notruf gewählt. Die Erkundung der Feuerwehr-Einsatzkräfte ergab schnell, dass Bewohner in der darunterliegenden 4. Etage ihren Kamin angezündet hatten. Der dadurch entstehende Geruch hatte sich bis in den Treppenraum ausgebreitet, was zu der Annahme eines Brandes führte. Die Feuerwehr kontrollierte den Kamin, sowie den Treppenraum ohne Feststellung und weitere Tätigkeiten. Der Einsatz endete mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache nach etwa 30 Minuten.

