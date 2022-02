Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Sturmeinsätze

Breckerfeld (ots)

Datum: 16. - 19.02.2022/ Einsatzstelle: Stadtgebiet Breckerfeld/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Löschgruppe Delle/ Löschgruppe Zurstraße/ Polizei/ Bericht (cs): In den vergangenen drei Tagen arbeitete die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Breckerfeld auf dem gesamten Stadtgebiet insgesamt rund 15 Einsätze ab. Verursacht wurden die Einsätze, die zumeist die Beseitigung von Bäumen betrafen, durch die beiden Stürme "Ylenia" und "Zeynep". Einsatzorte waren zum Beispiel die Osemundstraße, Bühren, Glörtalsperre, Dahlerbrücker Straße, Wahnscheid, Brantener Straße, Kettelbachstraße und Hauptstraße. Zum Teil lagen Bäume auf den Straßen, die zerkleinert und dann von den Straßen geräumt werden mussten. An einigen Stellen waren es nur Äste, die entfernt werden mussten. In der Egenstraße war es ein Bauzaun, der beiseite geschafft werden musste. Die Kettelbachstraße wurde von Hagener und von Breckerfelder Seite als nicht mehr befahrbar gesperrt. Zeitweilig waren die Wache in Breckerfeld und die Gerätehäuser mit den freiwilligen Helfern besetzt, um schnell zu Einsätzen fahren zu können. Am späten Freitagabend beruhigte sich die Lage, so dass die Besetzung aufgehoben werden konnte. Doch auch am Samstagnachmittag kam es noch zu weiteren Einsätzen. Es besteht weiterhin eine erhöhte Einsatzbereitschaft. Das nächste Sturmtief "Antonia" wird am Sonntagabend erwartet. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

