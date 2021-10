Polizei Hamburg

POL-HH: 211007-2. Beziehungsgewalt, Bedrohung, Schussabgaben und eine vorläufige Festnahme in Hamburg-Rahlstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 06.10.2021, 20:30 Uhr

Tatort: Hamburg-Rahlstedt, Nienhagener Straße

Gestern Abend wurde in Rahlstedt ein 27-jähriger Deutscher nach Bedrohung und tätlichem Angriff auf Polizeibeamte vorläufig festgenommen. Der randalierende Mann hatte unter anderem auch aus einer Deckung heraus auf die eingesetzten Polizisten geschossen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hatte der angetrunkene Mann vor dem Wohnhaus von Familienangehörigen randaliert und diese zudem bedroht. Während der erste alarmierte Funkstreifenwagen des Polizeikommissariats 38 vor Ort eintraf, ging der 27-Jährige hinter geparkten Fahrzeugen in Deckung und gab sogleich Schüsse in Richtung der Beamten ab. Ein 33-jähriger Beamter gab seinerseits Schüsse in Richtung des Pkw ab, der dadurch beschädigt wurde. Daraufhin versuchte der unverletzt gebliebene Mann zu flüchten, konnte jedoch nach wenigen Metern gestoppt und vorläufig festgenommen werden.

Bei ihm fanden die Beamten die Schusswaffe, bei der es sich um eine Schreckschusswaffe handelte. Nach seiner Festnahme wurde der Mann dem Polizeikommissariat 38 zugeführt.

Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Promille.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm noch am Abend die ersten Ermittlungen. Nach der Hinzuziehung eines Amtsarztes wurde der 27-Jährige entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Die weiteren Ermittlungen führt das in der Region Wandsbek für Beziehungsgewalt zuständige Landeskriminalamt 153 (LKA 153)

Ri.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell