Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Einbruch in Wohnhaus

Raesfeld (ots)

In der Zeit von Freitag, 11.00 Uhr, bis Mittwoch, 11.00 Uhr, hebelten Einbrecher die Terrassentür eines Wohnhauses an der Dorstener Straße auf und drangen in das Gebäude ein. Entwendet wurde Bargeld. Ob der oder die Täter weitere Beute machten, ist noch nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell