POL-EN: Gevelsberg- Unfall mit Verletzten beim Rückwärtsfahren

Gevelsberg (ots) - Am vergangenen Wochenende (22.-24.04) drangen Unbekannte in einen an der Drehbank geparkten Ford Transit ein. Sie schlugen die Scheibe der Beifahrerseite ein und entriegelten das Fahrzeug. Aus dem Firmenwagen entwendeten sie diverse hochwertige Werkzeuge. Hinweise auf Täter sind nicht vorhanden.

