Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kinder zündeln an Klettergerüst

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag, den 10.05.2022, geriet ein Klettergerüst auf einem Kinderspielplatz in der Mohnstraße in Brand. Die Feuerwehr konnte diesen löschen, das Gerüst wurde hierbei jedoch zerstört. Die Ermittlungen ergaben, dass zuvor mehrere Kinder im Alter von 10-13 Jahren mit Streichhölzern und Ästen im Bereich des Klettergerüsts hantiert hätten, wodurch der Brand vermutlich entstanden war. Der Schaden beläuft sich auf rund 1500EUR.

