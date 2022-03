Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Parkunfall auf Baumarktparkplatz

Bad Segeberg (ots)

Bereits am vergangenen Freitag, den 25.02.2022, ist es auf dem Parkplatz vom Toom-Baumarkt am Westring in Pinneberg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwischen 12.00 und 12:30 Uhr wurde ein grauer VW Golf Plus im hinteren linken Bereich angefahren. Nach einer ersten Schätzung dürfte der Sachschaden bei ungefähr 3.000 Euro liegen. Möglicherweise könnte der Schaden durch einen Anhänger verursacht worden sein. Die Beamten des Polizeireviers Pinneberg bitten um sachdienliche Hinweise unter 04101 2020.

