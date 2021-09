Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Telefonbetrug

Polizei sucht Zeugen

Heinsberg (ots)

Am Mittwochabend (1. September) erhielt eine 80 Jahre alte Frau aus Heinsberg einen Telefonanruf, bei dem sich ein unbekannter Anrufer als Polizeibeamter ausgab und der Seniorin über einen Einbruch in ihrer Nachbarschaft erzählte. Im Verlauf des Gesprächs erfragte er die Kontostände und weitere persönliche Besitzverhältnisse der Frau. Daraufhin kündigte der Anrufer für den darauffolgenden Tag einen Rückruf an, der am Donnerstagmorgen gegen 08.30 Uhr erfolgte. In diesem Gespräch brachte er sein Opfer dazu, ihren Schmuck aus einem Schließfach einer Bank zur angeblichen Registrierung nach Hause zu holen. Die 80-jährige folgte den Anweisungen und händigte den Schmuck gegen 10.45 Uhr einem Komplizen des Anrufers aus, der die Beute an der Wohnanschrift der Frau in der Geilenkirchener Straße abholte. Der Abholer des Schmucks war männlich, etwa 25 Jahre alt, 175 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er hatte kurze brünette Haare, trug einen weißen Mund-Nasenschutz und sprach ohne erkennbaren Akzent. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Zudem können Hinweise auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg oder über den direkten Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis gegeben werden.

