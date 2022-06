Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe/ Mountainbike gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Am Mittwoch gegen 11.30 Uhr wurde eine 70-jährige Kundin in einem Discounter an der Bräuckenstraße bestohlen. Sie hatte ihre Handtasche beim Einkaufen mitsamt Geldbörse in den Einkaufswagen gestellt. Als die an der Kasse das Portemonnaie herausnehmen wollte, war es verschwunden. Am späten Nachmittag ließ sich ein 80-Jähriger in einem Supermarkt an der Kölner Straße von einem Unbekannten beim Verstauen seiner Einkäufe helfen. Ob der Unbekannte tatsächlich nur helfen wollte oder eine Gelegenheit zum Diebstahl nutzte, ist nicht bekannt. Jedenfalls bemerkte der Senior zu Hause, dass sein Portemonnaie nicht mehr in der Hosentasche steckte. Gegen 18.15 Uhr wurde 80-jährige Kundin in einem Discounter an der Volmestraße bestohlen. Während sie Waren zusammensuchte, lag ihre Handtasche auf dem Rollator. Noch während des Einkaufs bemerkte sie, dass die Geldbörse verschwunden war. Darin steckte eine kleinere Summe Bargeld, Ausweis und Bankkarte.

In der Nacht zum Dienstag wurde von einem Grundstück an der Philippstraße ein Mountainbike gestohlen. Das schwarze MTB Rockrider mit roten Applikationen war u.a. wegen eines Reifen-Schadens nicht mehr fahrbereit und mit Hilfe eines Schlosses gesichert. (cris)

