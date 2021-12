Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw-Scheibe eingeschlagen und Handtasche herausgezogen

Altena (ots)

Eine Autofahrerin wollte am Mittwoch "nur kurz" zu einem Grab auf dem Altenaer Friedhof gehen. Sie parkte dazu um 9.50 Uhr direkt am Haupteingang des Friedhofs. Als sie zehn Minuten später zurückkehrte, war die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und ihre Handtasche war weg. In der Tasche, die auf dem Beifahrersitz gelegen hatte, steckte eine Geldbörse mitsamt Papieren und Bankkarte. Die Frau ließ die Karte sofort telefonisch sperren und holte die Polizei Die warnt immer wieder: Autos sind keine Tresore. Fahrer sollten in ihren Wagen keine Wertsachen liegen lassen: weder vermeintlich "versteckt" und schon gar nicht offen von außen sichtbar. Zu dem eigentlichen Wertverlust kommen Ärger und Lauferei, um Schäden zu beheben und Papiere neu zu beantragen. (cris)

