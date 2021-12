Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebstahl in Discounter

Neuenrade (ots)

Eine 84-jährige Neuenraderin wurde am Mittwochmorgen Opfer von Taschendieben. Während eines Einkaufs in einem Discounter an der "Bahnhofstraße", entwendeten sie das Portemonnaie der Seniorin aus der mitgeführten Umhängetasche. (schl)

