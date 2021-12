Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe im Discounter

Halver (ots)

Eine 85-jährige Halveranerin wurde am Dienstag gegen Mittag beim Einkaufen in einem Discounter an der Hagener Straße bestohlen. An der Kasse suchte sie vergeblich in ihrer Handtasche nach dem Portemonnaie. Einen Tag später erstattete sie Anzeige bei der Polizei. In dem Portemonnaie steckten neben Bargeld, Bank- und Gesundheitskarte auch diverse Papiere, darunter der Impfpass. (cris)

