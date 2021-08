Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Dienstag, 31. August 2021:

Peine (ots)

Vechelde: Einbruch

Montag, 30.08.2021, zwischen 08:00 Uhr und 10:00 Uhr

Am Montagmorgen, zwischen 08:00 Uhr und 10:00 Uhr, drangen unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Fensters in eine Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses in Vechelde, Spinnerstraße, ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde vorgefundenes Bargeld sowie Schmuck entwendet. Zum entstandenen Schaden können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05302 / 930490

Lengede / Broistedt: Auto überschlägt sich

Montag, 30.08.2021, gegen 15:15 Uhr

Der 58-jähriger Fahrer eines Autos geriet am Montagnachmittag mit seinem Auto auf Kreisstraße 50 im Bereich von Broistedt beim Durchfahren einer Kurve auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Auto, wobei der Fahrer glücklicherweise unverletzt blieb. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3600 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell