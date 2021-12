Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gries - Verkehrsunfallflucht

Gries (ots)

Eine unangenehme Entdeckung machte der Besitzer eines schwarzen Hyundai Personenkraftwagens in Gries. Er stellte am gestrigen Freitag, gegen 10:15 Uhr fest, dass ein unbekannter Unfallverursacher den am Straßenrand -Im Eckenfeld 19- geparkten Wagen beschädigte. Durch die Polizeibeamten konnten weiße Lackanhaftungen festgestellt werden, wonach es sich beim Verursacherfahrzeug vermutlich um ein weißes Kraftfahrzeug handeln dürfte. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeiwache in Schönenberg-Kübelberg unter der Telefonnummer 06373/8220 oder per Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

