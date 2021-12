Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 18:30 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Niedermoscheler Straße geparkter, weißer Peugeot mit KH-Kennzeichen von einem rückwärts rangierenden PKW am vorderen Kotflügel der Fahrerseite beschädigt. Augenzeugen beobachteten einen Mann, der ausgestiegen sei und den Schaden begutachtet habe. Dieser sei um die fünfzig Jahre alt gewesen und habe kurze blonde Haare gehabt. Anschließend sei er wieder eingestiegen und habe den Parkplatz verlassen, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem Verursacherfahrzeug habe es sich um einen schwarzen Opel Zafira mit AZ-Kennzeichen gehandelt. Durch die Zeugen wurde auch ein Kennzeichen mitgeteilt. Die diesbezüglichen Ermittlungen dauern an. Der verursachte Fremdschaden wird auf rund tausendfünfhundert Euro geschätzt.

Weitere Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell