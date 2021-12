Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Landstraße nach Unfall kurzzeitig gesperrt

Reipoltskirchen (ots)

LKW gerät in Schieflage. Am Dienstagnachmittag befuhr ein 51-Jährige mit seinem Fahrzeug die L 382 von Hefersweiler nach Reipoltskirchen. An einer schmalen Straßenstelle geriet er auf den Seitenstreifen. Da die Bankette durchfeuchtet war, geriet der Lastkraftwagen in Schräglage und kippte gegen die Böschung. Der Fahrer blieb hierbei unverletzt. Am LKW entstand Sachschaden. Zur Bergung des Fahrzeugs musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden. |pilek

