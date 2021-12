Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vorsicht beim Einkaufen vor Taschendieben

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

Am vergangenen Freitag kam es in einem Einkaufsmarkt in der Niedermoscheler Straße gleich zu zwei Taschendiebstählen. Die beiden Taten wurden der Polizei jedoch erst nachträglich zu Anzeige gebracht.

Einer 69-jährigen Frau wurde gegen 13 Uhr der Geldbeutel mit diversen Unterlagen beim Einkaufen aus der rechten Jackentasche entwendet. Den Diebstahl bemerkte sie erst an der Kasse. Wenige Zeit später kam es dann zu mehreren Belastungen der beiden EC-Karten, die sich ebenfalls in dem Geldbeutel befanden. Der dadurch entstandene Schaden liegt bei über sechstausend Euro.

Etwa zur gleichen Zeit wurde auch das Portemonnaie einer 71-jährigen Frau nach dem Bezahlvorgang entwendet. Hinter dem Kassenbereich sei eine Person, die die Geschädigte nicht näher beschreiben konnte, sehr dicht an ihr vorbeigelaufen. Auf dem Parkplatz habe sie dann das Fehlen ihres Portemonnaies festgestellt. Der Schaden belief sich in diesem Fall auf rund zweihundert Euro.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

Unser Tipp: Bleiben Sie wachsam, insbesondere wenn Fremde Ihnen ohne erkennbaren Grund zu nahekommen. Verschließen Sie Umhängetaschen und Jackentaschen und verstauen Sie Wertgegenstände so, dass sie nicht so einfach "abgegriffen" werden können! |pirok

