Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210826.2 Stakendorf: Tempo-70-Verkehrsschild abgesägt - Zeugen gesucht

Stakendorf (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sägten unbekannte Täter auf der Landesstraße 165 im Bereich Stakendorf ein Verkehrszeichen ab. In diesem Bereich fanden zum Tatzeitpunkt automatische Geschwindigkeitsmessungen statt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Ein Polizeibeamter der Polizei Schönberg stellte am Mittwochmorgen um 06:50 Uhr fest, dass das Verkehrszeichen 274, vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit 70 km/h, welches ca. 400 Meter vor der Kreuzung der Landesstraße 165 und der Kreisstraße 50 in Fahrtrichtung Schönberg im Bereich Stakendorf steht, abgesägt wurde. Am Vorabend um 20:00 Uhr hatte das Schild dort noch gestanden.

Im Tatzeitraum befand sich im Bereich der beschriebenen Kreuzung ein Geschwindigkeitsmessanhänger des Ordnungsamtes des Kreises Plön und führte eine automatische Geschwindigkeitsüberwachung durch. Am vergangenen Samstag, 21.08., war es dort bereits zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Kind gekommen. Nach ersten Ermittlungen zum Unfallhergang hat neben der schnellen Reaktion des beteiligten PKW-Fahrers auch das Einhalten der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h einen schlimmeren Unfallausgang verhindert.

Erste Auswertungen der Geschwindigkeitsmessungen ergaben, dass im fraglichen Zeitraum zwei PKW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit geführt wurden. Die Fahrzeugführer erwartet in beiden Fällen neben einem hohen Bußgeld auch ein Fahrverbot. Der schnellste Fahrer überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 95 km/h und wurde mit 165 km/h gemessen. Ob einer der beiden Fahrzeugführer auch als Täter der Sachbeschädigung in Frage kommt, ist auch Gegenstand des polizeilichen Ermittlungsverfahrens.

Die Polizei Schönberg hat ein Strafverfahren wegen Gemeinschädlicher Sachbeschädigung und Störung öffentlicher Betriebe eingeleitet. Zeuginnen und Zeugen, die im Zeitraum von Dienstagabend, 20:00 Uhr, bis Mittwochmorgen, 06:50 Uhr, im Bereich der Kreuzung L 165/K50 in Stakendorf verdächtige Wahrnehmungen gehabt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schönberg unter der Telefonnummer 04344 29150 in Verbindung zu setzen.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell